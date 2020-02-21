بدا وزير الإسكان ماجد الحقيل متأثراً جداً وخرجت الكلمات منه متقطعة حينما عرض برنامج “بالمختصر” أمامه صورة والده المؤرخ والأديب الراحل عبدالله الحقيل وصورة لأبيات شعر كتبها بيده.
وتحدث وزير الإسكان في البرنامج المذاع على قناة (mbc) بتأثر شديد عن ذكريات والده مبيناً أن الراحل كان محباً للكتب والمكتبات، وأنه كتب أبيات الشعر هذه ووضعها في مكتبته بالمنزل، وكان يقرأها عليهم بصورة مستمرة.
وأبان أن والده رحل وبقيت مكتبته كما ذكر في أبيات الشعر، مبيناً أنه كان مدرسة كبيرة تعلموا منها أن الحياة أبسط بكثير مما يعتقده الناس، وأنه يجب أن يعيشوا فيها بالحب والتسامح.
وأضاف أن والده كان حريصاً على مطالعة الكتب وصلة الرحم، وإيجاد العذر للآخر، ونشطاً في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، لافتاً إلى أنه كان يسافر إلى القرى ويحفز أهاليها على التعليم وفتح المدارس.
يُذكر أن الأديب والمؤرخ عبدالله بن حمد الحقيل توفي في أكتوبر من العام قبل الماضي 2018، وهو من مواليد المجمعة، تخرج من كلية اللغة العربية، وعمل بوزارة المعارف (التعليم حالياً)، وتدرج في الوظائف والمناصب حتى عين أميناً عاماً لدارة الملك عبدالعزيز، وله عدد من الكتب والمؤلفات بالإضافة إلى ديوان شعر.
العمرو يفتح الملفات الخفية لوزير الإسكان.. البداية بصورة حين رأها ماجد الحقيل لم يتمالك نفسه وتأثر بشدة #ماجد_الحقيل_بالمختصر@majedhogail @SaudiHousing#بالمختصر#MBC1 pic.twitter.com/in9OBcrIss
— بالمختصر (@belmokhtasartv) February 21, 2020
وفق “أخبار 24”.