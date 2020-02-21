غداً.. الرياض تستضيف الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين

ينعقد غداً السبت 22 فبراير 2020 في الرياض برئاسة المملكة، الاجتماع الأول لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول العشرين بمشاركة رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، والذي يستمر حتى بعد غدٍ الأحد الموافق 23 فبراير 2020.
ويرأس الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
ويناقش الاجتماع آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر المحيطة به، بجانب مناقشة أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تحت هدف “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، وتعزيز إتاحة الفرصة للجميع، والاستفادة من التقنية لتطوير البنى التحتية لأسواق رأس المال. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة ستنظم على هامش الاجتماع مؤتمرا وزاريا لمجموعة العشرين عن الضرائب الدولية في الرياض بتاريخ 22 فبراير 2020، لمناقشة التطورات في الشفافية الضريبية وسبل تعزيز الجهود لمعالجة التحديات الضريبية التي نتنج عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي.