تواصل أمانة المدينة المنورة أعمال تطوير وترميم سوق الطباخة، وذلك بما يتناسب مع أهمية السوق كنقطة جذب في المنطقة.
وشملت أعمال تطوير وترميم السوق، إعادة تأهيل جميع المنشآت داخلياً وتغيير وتطوير الأدوات المستخدمة في تحضير الوجبات الغذائية.
ونشرت الأمانة عدداً من الصور للسوق قبل وبعد أعمال التطوير والترميم.
ويعد سوق “الطباخة” أحد أشهر الأسواق الشعبية بالمدينة، وأغلقته أمانة المنطقة مؤخراً لإعادة ترميمه وتطويره بتصاميم تُحاكي التراث الذي تتسم به المدينة المنورة.
قبل الترميم والتطوير
بعد الترميم والتطوير
تأهيل المنشآت داخليا
وفق “أخبار 24”.