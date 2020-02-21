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21/02/2020   5:14 م

سماعات الأذن تودي بحياة رجل في تايلاند

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عثر تايلانديون على شاب ثلاثيني متوفى داخل شقته في وسط تايلاند الإثنين الماضي، واضعاً سماعات الأذن الخاصة بهاتفه الذكي الذي كان موصولاً حينها بالكهرباء لشحنه.

ورجحت فرق الإنقاذ أن الشاب ربما توفي نتيجة صعقة كهربائية عبر سماعة الأذن، فيما تم نقل جثمانه إلى المستشفى لإجراء فحوصات التشريح لتأكيد سبب الوفاة.

وأوضحت مصادر أن جيران الشاب اقتحموا الشقة بعد أن أخبرتهم صديقته بأنه لا يرد على اتصالاتها وطلبت منهم الاطمئنان عليه، لافتة وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أنهم فوجئوا بعد دخول الشقة بالشاب ممداً جـثة هامدة على سريره. وفق “أخبار 24”.

يذكر أنه في نوفمبر من العام الماضي 2019، عثر على تايلاندي (40 عاماً) متوفى وعليه آثار حروق على ذراعه ورقبته، ويعتقد أنه تعرض لصعقة كهربائية صادرة من هاتفه، الذي كان متصلا بالكهرباء.

سماعات الأذن تودي بحياة رجل في تايلاند

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