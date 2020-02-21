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أخبار محلية > “أمانة جدة” تعلن طرح عدد من الوظائف الهندسية والإدارية للجنسين
21/02/2020   5:12 م

“أمانة جدة” تعلن طرح عدد من الوظائف الهندسية والإدارية للجنسين

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أعلنت أمانة محافظة جدة طرح عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والحرفية، للمواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية في التخصصات المناسبة.

وقالت الأمانة إن الوظائف المطروحة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وعددها 79 وظيفة، وأن التقديم عليها سيكون من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وأبانت أن التقديم للوظائف الإدارية والحرفية للرجال والنساء سيكون خلال الفترة من 2 إلى 6 رجب، أما التقديم للوظائف الهندسية فسيكون خلال الفترة من 7 إلى 11 رجب. وفق “أخبار 24”.

ودعت الأمانة الراغبين في التقدم لهذه الوظائف للاطلاع على آلية التقديم، والشروط والضوابط العامة من خلال بوابتها الإلكترونية.

“أمانة جدة” تعلن طرح عدد من الوظائف الهندسية والإدارية للجنسين

أخبار محلية
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