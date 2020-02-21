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أخبار محلية > “التقاعد”: تغيير آلية الصرف لا يمس توزيع المعاشات على المستفيدين
21/02/2020   5:11 م

“التقاعد”: تغيير آلية الصرف لا يمس توزيع المعاشات على المستفيدين

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أوضح مدير الإدارة العامة للتميز المؤسسي في المؤسسة العامة للتقاعد جاسر الجاسر أن التغيير الأخير في آلية الصرف لا يمس إجراءات توزيع المعاش التقاعدي بين المستفيدين.

وقال الجاسر إن تغيير آلية الصرف يهدف لتحويل نصيب المستفيدين من المعاش إلى حساباتهم البنكية مباشرة، مضيفاً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن ذلك يضمن وصول الاستحقاق للمستفيد دون الحاجة لتكليفه وكيلاً عنه لتسلم حقوق التقاعدية.

وذكر الجاسر أن عدد المستفيدين الذين بات يتم إيداع أنصبتهم في حساباتهم الشخصية بعد تطبيق الآلية الجديدة ارتفع إلى أكثر من 210 آلاف مستفيد، يشكلون نسبة 40% من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 520 ألف مستفيد، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على تحويل بقية المستفيدين إلى النظام البنكي.

وأبان أن المؤسسة صرفت خلال يناير الماضي أكثر من 6.7 مليار ريال للمتقاعدين والمستفيدين البالغ عددهم أكثر من 1.2 مليون متقاعد ومستفيد.

“التقاعد”: تغيير آلية الصرف لا يمس توزيع المعاشات على المستفيدين

أخبار محلية
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