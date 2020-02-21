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أخبار محلية > “بوابة الدرعية” و”هيئة الاستثمار” توقعان مذكرة تفاهم لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمحلية
21/02/2020   5:10 م

“بوابة الدرعية” و”هيئة الاستثمار” توقعان مذكرة تفاهم لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمحلية

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وقعت الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم، بهدف استقطاب الاستثمارات العالمية والمحلية للمملكة.

ووقع عن “بوابة الدرعية” رئيسها التنفيذي جيري إنزيريلو، وعن هيئة الاستثمار ممثل المحافظ إبراهيم السويل، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

ووفقاً لمذكرة التفاهم سيشكل الطرفان فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون لتحديد وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف أنواعها ومجالاتها لمشروع بوابة الدرعية، وتقديم التسهيلات للمستثمرين بكافة أنواعها. وفق “أخبار 24”.

كما نصت المذكرة على توفير التحاليل الاقتصادية للسوق، وبناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية والشركات المحلية، والمساعدة في تأسيس وبدء العمل، وتسهيل ممارسة الاعمال، والدعم اللوجستي.

“بوابة الدرعية” و”هيئة الاستثمار” توقعان مذكرة تفاهم لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمحلية

أخبار محلية
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