لفت أطفال سعوديون الأنظار بمشاركتهم ضمن 3 آلاف صقار في مهرجان “حفر الباطن للصقور”، الذي انطلق أمس ويستمر لمدة 10 أيام، وتنظمه “رابطة صقاري حفر الباطن” برعاية نادي الصقور بالمحافظة.
بدوره أكد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، أن هذه النسخة الأولى من “مهرجان حفر الباطن للصقور” ستكون أساساً قوياً لتكون حفر الباطن عاصمة للصقور، مبيناً أنهم يخططون لإطلاق موسم متكامل للصقور بحفر الباطن يحتضن كافة فعاليات الهواة، بهدف جعل المحافظة وجهة للهواة والمهتمين بالصقور.
يذكر أن المهرجان يتضمن فعاليات متنوعة بينها سباقات الصقور، التي تشمل: سباق الملواح، وهدد الحمام، وطلع الحبارى، والصقار الصغير، ويتنافس فيها ما يقارب الـ3 آلاف صقار بكل فئات الصقور، من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.
كما تتضمن فعاليات المهرجان معارض، وأمسيات، وعروضاً فنية وشعبية، وعروضاً ترفيهية، ومطاعم، ومقاهيَ، تستهدف كل شرائح المجتمع بمختلف الأعمار.
وفق “أخبار 24”.