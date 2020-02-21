أكبر مرشد سياحي بالمملكة يروي قصة صدفة قادته لتعلم ثلاث لغات.. وهذا سبب حزنه بعد اشتداد المرض

روى أكبر مرشد سياحي في المملكة العم سعيد جمعان، قصة المصادفة التي جعلته يجمع ثلاث لغات أجنبية قبل 50 عاماً، وتحوله دون أن يدري لمرشد سياحي بعد ذلك في نجران.
وقال العم سعيد جمعان “أبوسند”، إن حياته العملية بدأت في وظيفة صغيرة بقطاع النجارة بأرامكو في الشرقية، قبل أن تقوده صدفة من خلال لقاء بأحد العاملين في مجال الصليب الأحمر للانتقال للعمل في الصليب الأحمر الدولي بجنوب المملكة.
ونوه جمعان وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن العمل في الصليب الأحمر الدولي أكسبه خبرات في مجال التعامل مع الحالات المرضية وتعلمه للغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.
ولفت إلى أنه التحق بالعمل في الإرشاد السياحي بشكل غريب؛ حيث استدعته لجنة ووجهت إليه بعض الأسئلة، قبل أن يجري التواصل معه للتوجه إلى الرياض، ليفاجأ بضمه لاجتماع للمرشدين السياحيين ولقائه بالأمير سلطان بن سلمان الذي أطلق عليه لقب أكبر مرشد سياحي.
وأشار إلى أن المرض اشتد عليه خلال الفترة الأخيرة ويحتاج لزراعة رئة حتى يتنفس، لكن حالته الصحية لا تساعده على إجراء العملية، موضحاً أنه حزين بسبب عدم قدرته على استكمال عمله في تعريف زوار المملكة بتاريخها وتراثها.