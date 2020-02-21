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أخبار محلية > بالفيديو.. أخصائي يوضح الآثار النفسية التي سيمر بها المختطفون.. ودوافع المتهمة بالخطف للقيام بفعلتها
21/02/2020   11:24 ص

بالفيديو.. أخصائي يوضح الآثار النفسية التي سيمر بها المختطفون.. ودوافع المتهمة بالخطف للقيام بفعلتها

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أوضح الأخصائي النفسي الإكلينيكي مازن الجساس، أن هناك آثاراً نفسية سلبية سوف يواجهها المختطفون بعد اكتشاف الحقيقة، منها اضطراب في التكيف والسلوك مع البيئة الجديدة والاكتئاب والقلق، مبيناً أنهم بحاجة لإعادة تهيئة نفسية في مراكز متخصصة.

وقال الجساس خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، إن المتهمة بالخطف قد تكون مصابة باضطرابات شخصية، وبالتالي يجب أن تخضع لجلسة تقييم نفسي للتأكد من الدوافع لديها، وذلك في رده على سؤال حول التفسير النفسي لما قامت به المتهمة بالخطف.

وأضاف أن تفكيك الارتباط النفسي للمختطفين بالسيدة المتهمة بخطفهم وتقبّل الأسرة الجديدة ليس بالأمر السهل، مبيناً أن الفترة الزمنية التي مرت عليهم لها تأثير كبير، مشيراً إلى أن مراجعة الأخصائيين النفسيين هو الحل لتجاوز هذه المرحلة.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أخصائي يوضح الآثار النفسية التي سيمر بها المختطفون.. ودوافع المتهمة بالخطف للقيام بفعلتها

أخبار محلية
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