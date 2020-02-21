“التحالف”: قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر صواريخ باليستية أُطلقت من صنعاء باتجاه المملكة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صباح اليوم (الجمعة)، صواريخ باليستية أطلقتها المـليشيا الحـوثية الإرهـابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.
وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن هذه الصواريخ أطلقت بطريقة ممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مبيناً أن مدينة صنعاء أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية من قِبل المـليشيا الحـوثية تجاه أراضي المملكة.
وأشار المالكي إلى أن قوات التحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات المـليشيا الحوثـية باستخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن قيادة التحالف ستستمر في تطبيق وتنفيذ كل الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.