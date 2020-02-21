محكمة أبو ظبي تحدد الثالث من مارس موعداً لمحاكمة وسيم يوسف.. وهذه هي التهم الموجهة إليه

وجهت النيابة العامة في أبو ظبي عدة تهم لوسيم يوسف، وذلك بعد أن نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية في شهر مارس 2019، اعتبرت ترويجاً وتحبيذاً لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.
وأمرت إدارة التحقيقات والمعلومات بالنيابة العامة بتقييد الواقعة جناية، وإحالة أوراق القضية إلى محكمة أبو ظبي الابتدائية للبت فيها يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل، طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما طالبت بتطبيق أشد العقوبة بحق المتهم.
وأفاد المحامي إبراهيم التميمي الموكل للدفاع عن المتهم وفقاً لـ”البيان”، بأنه سلّم الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبو ظبي “أمر إحالة جنايات” في القضية رقم 37 لعام 2019 جزائي، الذي أصدرته النيابة العامة.