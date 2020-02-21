ردّ رئيس نادي الشباب خالد البلطان، على حديث البعض حول عدم وجود جماهير تشجّع ناديه، مضيفاً: “من يقول الشباب ما عنده جمهور ما عمل أبديت في مخه”.
وقال البلطان في تصريحات تلفزيونية، إن نادي الشباب تحسنت جماهيريته وأصبحت كثيرة في المملكة، كما أن النادي قادم للجماهيرية.
وطالب البلطان بإسناد إدارة مباريات فريق الشباب لحكام محليين، مشيراً إلى أن الإدارة أبلغت لجنة الحكام بقرارها بالاستعانة بالحكام السعوديين في مباريات الفريق. حسب “أخبار 24”.
وفي رده على أزمة مباراة النصر، نفى البلطان ما جرى تداوله بشأن استعانة الفريق بالعمالة الوافدة لتشجيع الفريق في الملاعب، مشدداً على أن الفريق لم يصدر منه ذلك ويخاطب فقط المدارس والعوائل لمؤازرة الفريق.
🎥 الجزء الأول من حديث رئيس مجلس إدارة #الشباب الاستاذ #خالد_البلطان لقناة @riyadiyatv
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) February 20, 2020
🎥 الجزء الثاني من حديث رئيس مجلس إدارة #الشباب الاستاذ #خالد_البلطان لقناة @riyadiyatv
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) February 20, 2020