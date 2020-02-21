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أخبار محلية > فيديو يُوضح كيف أصبحت “جدة دوم” من الداخل بعد ترميمها
21/02/2020   11:21 ص

فيديو يُوضح كيف أصبحت “جدة دوم” من الداخل بعد ترميمها

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استعرض تقرير تلفزيوني الشكل النهائي لمشروع ترميم قبة جدة المعروفة بمشروع “جدة دوم”، والواقعة في حي الشرفية بجدة، بحيث تكون مناسبة لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة.

وبدت أعمال الترميم عصرية ومتطورة بحسب ما نقلته “العربية”، حيث جرى إزالة القاعدة الخرسانية واستبدالها بقاعدة أخرى حديثة، وتغطيتها بغطاء جديد من الزجاج والألمونيوم تتخللها فتحات لتخفيف الضوضاء من الخارج.

يُذكر أن أعمال تطوير “جدة دوم” تأتي في إطار سعي وزارة الثقافة للاعتناء بالمواقع الأثرية والمباني التاريخية وضرورة الحفاظ عليها وصيانتها لما تحمله من قيمة حضارية.

وفق “أخبار 24”.

فيديو يُوضح كيف أصبحت “جدة دوم” من الداخل بعد ترميمها

أخبار محلية
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