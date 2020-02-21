عربي مقيم في الصين يتحدث عن تجربة إصابته بـ”كورونا” والتعافي منه

تحدث رجل عربي مقيم في الصين عن قصة إصابته بفايروس “كورونا الجديد” ورحلة العلاج قبل أن يشفى من المرض.
وقال محمد أبو نموس (فلسطيني الجنسية) إنه من المقيمين في مدينة ووهان، وقبل فرض الحجر الصحي عليها خرج مع زملائه للتنزه إلى مدينة قريبة.
وأضاف – في مداخلة على قناة “العربية” – أنه عاد مع أصدقائه وأقاموا في مدينة غوانزو؛ حيث إن مدينة ووهان أصبحت مغلقة، وأقاموا جميعاً في أحد الفنادق.
وأفاد بأن أحد أصدقائه من الجنسية الباكستانية أصيب بالفايروس، فأحبّ أن يتأكد من وضعه هو، فذهب للمستشفى وأفيد بأنه لا توجد لديه أعراض إصابة؛ لكن في اليوم التالي حضرت إليه السلطات الصينية ووضعته في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة زميله. وفق “أخبار 24”.
وتابع، بأنه وأثناء وجوده في المستشفى بدأت أعراض الإصابة عليه، والتي وصفها بـ”الجحيم”؛ لكن جهازه المناعي تمكن من مقاومة الفايروس، كما أن الكوادر الطبية الصينية كانت تستخدم أدوية وعقاقير تستخدم لأمراض أخرى حتى تماثل للشفاء الكامل.
متعافي من #كورونا يروي لـ #العربية تجربته مع الفيروس pic.twitter.com/wLAjyESMNM
— العربية (@AlArabiya) February 20, 2020