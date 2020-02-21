نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > عربي مقيم في الصين يتحدث عن تجربة إصابته بـ”كورونا” والتعافي منه
21/02/2020   11:21 ص

عربي مقيم في الصين يتحدث عن تجربة إصابته بـ”كورونا” والتعافي منه

+ = -
755

تحدث رجل عربي مقيم في الصين عن قصة إصابته بفايروس “كورونا الجديد” ورحلة العلاج قبل أن يشفى من المرض.

وقال محمد أبو نموس (فلسطيني الجنسية) إنه من المقيمين في مدينة ووهان، وقبل فرض الحجر الصحي عليها خرج مع زملائه للتنزه إلى مدينة قريبة.

وأضاف – في مداخلة على قناة “العربية” – أنه عاد مع أصدقائه وأقاموا في مدينة غوانزو؛ حيث إن مدينة ووهان أصبحت مغلقة، وأقاموا جميعاً في أحد الفنادق.

وأفاد بأن أحد أصدقائه من الجنسية الباكستانية أصيب بالفايروس، فأحبّ أن يتأكد من وضعه هو، فذهب للمستشفى وأفيد بأنه لا توجد لديه أعراض إصابة؛ لكن في اليوم التالي حضرت إليه السلطات الصينية ووضعته في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة زميله. وفق “أخبار 24”.

وتابع، بأنه وأثناء وجوده في المستشفى بدأت أعراض الإصابة عليه، والتي وصفها بـ”الجحيم”؛ لكن جهازه المناعي تمكن من مقاومة الفايروس، كما أن الكوادر الطبية الصينية كانت تستخدم أدوية وعقاقير تستخدم لأمراض أخرى حتى تماثل للشفاء الكامل.

عربي مقيم في الصين يتحدث عن تجربة إصابته بـ”كورونا” والتعافي منه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885088779.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.