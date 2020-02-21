أوضحت شركة أرامكو السعودية، أن معمل الفاضلي العملاق سيرفع مستوى إمدادات المملكة الإنتاجية إلى 12.2 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم بحلول 2021.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، إن الكفاءات التي تجتهد في المعمل تعكس دور الشركة في تطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية، مؤكداً أن المعمل يعزز التأثير الكبير لأرامكو السعودية وريادتها على مستوى زيادة إمدادات الغاز وتقليل الانبعاثات.
وأضاف أن المعمل يعد أول معمل يستخدم الغاز الطبيعي ذا المحتوى الحراري المنخفض في تشغيل محطة كهرباء مستقلة، ونتج عن التحسينات التي أجريت عليه وفورات ضخمة في التكلفة الرأسمالية وتكاليف التشغيل السنوية.
وفق “أخبار 24”.