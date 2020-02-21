أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، أنه لم تُسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفايروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل المملكة، وذلك في تقريرها اليومي لمتابعة تطورات الفايروس.
وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات في العالم بلغ 75727، معظمهم في الصين، وتعافى منهم 14649، بينما توفي 2012.
وأشارت إلى أنه تم فحص 3195 مسافراً من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و2157 مسافراً من الرحلات غير المباشرة، ولم تُرصد أي حالة إصابة بالفيروس.
وأضافت الوزارة، أن منظمة الصحة العالمية رفعت مستوى المخاطر إقليمياً وعالمياً إلى المستوى “العالي”، وفي الصين إلى المستوى “العالي جداً”.
وفق “أخبار 24”.