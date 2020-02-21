تفقد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، غابة محمية “غناظة” برفقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في جولة هي الأولى من نوعها منذ فترة.
واطلع الشيخ خليفة خلال جولته على أعمال التطوير التي تشهدها المحمية، مشيداً بالجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من الهدر والاستهلاك المفرط وبما حققته الدولة في مجال حماية الحياة الفطرية.
وأكد الشيخ خليفة أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة والحفاظ على المناطق الطبيعية وحماية النظم البيئية واعتبارها جزءاً من الثقافة الحياتية اليومية.
#رئيس_الدولة بصحبة #محمد_بن_زايد والشيوخ في جولة لغابة محمية “غناظة”https://t.co/LgUOigPqwd#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bzgHVYsq9x
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 20, 2020
وفق “أخبار 24”.