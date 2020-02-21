“الجزائية” تُعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم خالد السويد

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الخميس)، عن تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم خالد بن محمد بن صالح السويد، سعودي الجنسية.
وقالت المحكمة، إنه نظراً لتغيب المتهم عن حضور جلسة المحاكمة في الدعوى المقامة ضده، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل معه في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى، وذلك يوم الإثنين الموافق 21 / 7 / 1441هـ الساعة (العاشرة) صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، مشددة على أنه في حال عدم حضوره فإنها ستحكم في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.