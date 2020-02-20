مدني الخرج يفعل يومه العالمي تحت شعار (السلامة أولا) اول مارس

تنطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمحافظة الخرج لهذا العام 1441 تحت شعار ( السلامة اولا) حيث تقام تلك الفعاليات في مجمع الحديثي مول خلال الفتره 7/6 حتى 7/10 يتخلل تلك المناسبه العديد من البرامج والمسابقات ومعرض مصاحب فاننا نود منكم المشاركة معنا في تكثيف الجانب التوعوي وترسيخ مفاهيم السلامة وتغطية تلك الفعاليات وسوف يكون لكم تكريم من قبل محافظ الخرج لما لدوركم المميز والبناء في تفعيل هذا الجانب الامر الذي يحقق السلامة وحماية الأرواح والممتلكات .
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com