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أخبار الخرج > بالصور.. #بلدية_الخرج ترصد 180 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر وتغلق 19 محل بدون ترخيص
21/02/2020   11:28 ص

بالصور.. #بلدية_الخرج ترصد 180 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر وتغلق 19 محل بدون ترخيص

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قامت الرقابة الصحية ببلدية الخرج خلال حملاتها على المحلات التجارية بأغلاق ١٩ محل لعدم استيفاء الشروط الصحية ولعملها دون ترخيص او تجديد الرخص المطلوبة لمزاولة النشاط ومخالفة سوء التخزين وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية وعدم الاهتمام بالنظافه العامه والنظافة الشخصية للعاملين ، كما تم رصد مواد غدائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من اللحوم و الدجاج و الأسماك و الخضار بمقدار ١٨٠ كجم وتم مصادرة مواد وأدوات غير صالحه للاستخدام تظهر عليها علامات التلف.

وتم تطبيق الغرامات عليهم حسب الأنظمة والإشرتاطات البلدية.

كم أكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، إستمرار الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود. و تنوه البلدية للمواطنين والمواطنات الابلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .

بالصور.. #بلدية_الخرج ترصد 180 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر وتغلق 19 محل بدون ترخيص

أخبار الخرج
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