“لا تهاون في ضـرب الفكر الضال”… “جامعة الإمام” توضح تفاصيل قرار إعفاء عميد كلية الشريعة من منصبه

أصدرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بياناً أوضحت فيه ملابسات قرار إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض، وتعيين الدكتور صالح الوشيل، بناء على ما رفعه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري.
وقالت الجامعة إنها تود أن تبين أن القرار جاء على أثر احتفال كلية الشريعة بالاعتماد الأكاديمي لبرامجها، ودعوتها أشخاصاً بدون أخذ الموافقات اللازمة من إدارة الجامعة، إضافة إلى دعوة شخصيات عليهم مخالفات فكرية وآراء تخالف منهج الوسطية والاعتدال.
وأضافت الجامعة أنها تعاملت مع الأمر بكل حزم، حرصاً منها على تنقية رحابها من أي شوائب فكرية قد تمس أمن الوطن أو تخالف منهج الوسطية والاعتدال، مؤكدة حرصها على ترسية منهجها المعتدل القائم على حماية فكر طلابها وطالباتها ومنسوبيها، وعدم التهاون مع أي ضـرب من ضروب الفكر الضال والمنحرف، والوقوف أمام كل فكر مغالٍ أو متشدد. وفق “أخبار 24”.
وشددت الجامعة أنها سائرة في منهجها المعتدل امتثالا لتوجيهات القيادة في توفير الأجواء المناسبة للعلم النافع، بعيداً عن أي فكر أو تحزب أو تشدد لا مكان له في الوطن.