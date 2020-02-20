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أخبار محلية > ممرضات خميس مشيط يروين بالتفاصيل واقعة إنقاذ مقيم في ‏حادِث مروري
20/02/2020   5:53 م

ممرضات خميس مشيط يروين بالتفاصيل واقعة إنقاذ مقيم في ‏حادِث مروري

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عبرت الممرضات الثلاثة، اللائي بادرن وحاولن إسعاف مقيم ‏تعرض للدهس بمحافظة خميس مشيط، عن سعادتهن ‏بتكريمهن من قبل مدير مستشفى خميس مشيط المدني.‏

وروت أخصائية الصحة العامة بالقطاع الصحي، بخميس مشيط، ‏عائشة فايز الشهري تفاصيل الواقعة وفقًا لـ “سبق”، إذ كانت ‏الممرضات الثلاثة في إجازتهن الاعتيادية، وصادفن بطريق ‏المدينة مقيماً تعرض لحادِث مروري، وكن يملكن حقيبة ‏إسعافات أولية، حيث عملن للمصاب “إنعاش ‏قلبي- رئوي” حتى تم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى‎.‎

وأوضحت أن أحد المستوصفات الأهلية كان قريبًا من مكان ‏الحادِث، لكن طبيب الطوارئ رفض المساعدة، تحت مبرر أن ‏ذلك عمل الهلال الأحمر‎.

وأضافت أخصائية التمريض في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ‏بالمنطقة الجنوبية، منال الشهري، أن الطريق كان مزدحمًا، فاضطررن ‏لإيقاف السيارة على جانب الطريق، والركض تجاه موقع الحادِث ‏لإنقاذ المصاب.

وتشرح أخصائية التمريض في مستشفى الملك فهد للقوات ‏المسلحة بالمنطقة الجنوبية، صفية الشهري، حالة المصاب، ‏إذ إنه كان في حاجة سريعة لإنعاش النبض، فتناوبن على عمل ‏الإنعاش القلبي الرئوي لمدة دقيقتين، حتى وصل الإسعاف ونقله إلى ‏المستشفى لتلقي العلاج اللازم‎.‎

وكان مقطع فيديو متداول، وثّق لحظة تدخل ممرضات سعوديات ‏لإسعاف شخص تعرض لإصابة بحادِث دهس على طريق خميس ‏مشيط‎.‎

وأظهر الفيديو، الممرضة عائشة الشهري والمتدربتين صفية ‏الشهري ومنال الشهري، وهن يقمن بعمليات الإسعاف للمصاب ‏من أجل إنقاذه؛ لحين وصول الفرق المختصة‎، فيما وجّه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران ‏خالد بن عائض عسيري، بتكريم الممرضات الثلاث على موقفهن ‏وتدخلهن السريع‎.‎

ممرضات خميس مشيط يروين بالتفاصيل واقعة إنقاذ مقيم في ‏حادِث مروري

أخبار محلية
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