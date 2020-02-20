ممرضات خميس مشيط يروين بالتفاصيل واقعة إنقاذ مقيم في ‏حادِث مروري

عبرت الممرضات الثلاثة، اللائي بادرن وحاولن إسعاف مقيم تعرض للدهس بمحافظة خميس مشيط، عن سعادتهن بتكريمهن من قبل مدير مستشفى خميس مشيط المدني.
وروت أخصائية الصحة العامة بالقطاع الصحي، بخميس مشيط، عائشة فايز الشهري تفاصيل الواقعة وفقًا لـ “سبق”، إذ كانت الممرضات الثلاثة في إجازتهن الاعتيادية، وصادفن بطريق المدينة مقيماً تعرض لحادِث مروري، وكن يملكن حقيبة إسعافات أولية، حيث عملن للمصاب “إنعاش قلبي- رئوي” حتى تم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.
وأوضحت أن أحد المستوصفات الأهلية كان قريبًا من مكان الحادِث، لكن طبيب الطوارئ رفض المساعدة، تحت مبرر أن ذلك عمل الهلال الأحمر.
وأضافت أخصائية التمريض في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية، منال الشهري، أن الطريق كان مزدحمًا، فاضطررن لإيقاف السيارة على جانب الطريق، والركض تجاه موقع الحادِث لإنقاذ المصاب.
وتشرح أخصائية التمريض في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية، صفية الشهري، حالة المصاب، إذ إنه كان في حاجة سريعة لإنعاش النبض، فتناوبن على عمل الإنعاش القلبي الرئوي لمدة دقيقتين، حتى وصل الإسعاف ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكان مقطع فيديو متداول، وثّق لحظة تدخل ممرضات سعوديات لإسعاف شخص تعرض لإصابة بحادِث دهس على طريق خميس مشيط.
وأظهر الفيديو، الممرضة عائشة الشهري والمتدربتين صفية الشهري ومنال الشهري، وهن يقمن بعمليات الإسعاف للمصاب من أجل إنقاذه؛ لحين وصول الفرق المختصة، فيما وجّه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، بتكريم الممرضات الثلاث على موقفهن وتدخلهن السريع.