أظهرت مقاطع فيديو متداولة انتشار أسراب الجراد اليوم الخميس في مدينتي الدمام والخبر بالمنطقة الشرقية.
وبدت في المقاطع التي تداولها ناشطون، أعداداً كبيرة من الجراد تحلق في سماء المدينتين، فوق المباني السكنية والمسطحات الخضراء والطرق الرئيسية.
وكانت أسراب الجراد انتشرت أمس الأربعاء في عدد من الأحياء السكنية والمزارع في بقيق، إلى جانب محافظة الأحساء والقرى التابعة لها.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والزراعة بالأحساء إبراهيم الخليل، أنه تمت زيادة عدد فرق الرش، مبيناً أنه لا يمكن السيطرة على الجراد أثناء الطيران وفي وقت النهار، إلا أنه خلال المساء وبدء فترة الكمون والاستقرار تنطلق عملية الرش في أماكن تواجده.
وفق “أخبار 24”.