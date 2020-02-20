“المظالم” يضيف خدمتي الاستعلام عن رخص المحاماة ‏والصكوك العقارية عبر “معين”‏

أضاف ديوان المظالم خدمتي “الاستعلام عن الصكوك العقارية” و “الاستعلام عن رخص المحاماة” عبر منصة معين الإلكترونية لمنسوبيه في الدوائر القضائية.
وتأتي هاتان الخدمتان، ضمن تكامل إلكتروني يقدمه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسِّر”، للربط بين الجهات ذات العلاقة، تحقيقًا لمفهوم التحول الرقمي فيما يخدم سرعة إنجاز الأعمال، وتطوير جودة الخدمات المقدمة.
وتتيح خدمة الاستعلام عن الصكوك العقارية، إمكانية الاطلاع على بيانات الصك العقاري من خلال منصة “مُعين” الإلكترونية لكل من لديه الصلاحية المخصصة بالمنصة، كما تتيح الاطلاع على بيانات العقار، وحدوده، وبيانات المالكين. وفق “أخبار 24”.
وتقدم خدمة الاستعلام عن رخص المحاماة، إمكانية الاطلاع على بيانات وحالة الترخيص للمحامين، وتاريخ فاعليته، وتواريخ نهايته وتسجيله، ووسائل التواصل للمحامي، بالإضافة إلى البيانات التعليمية أو الأكاديمية للمحامي.