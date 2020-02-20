نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المظالم” يضيف خدمتي الاستعلام عن رخص المحاماة ‏والصكوك العقارية عبر “معين”‏
20/02/2020   5:49 م

“المظالم” يضيف خدمتي الاستعلام عن رخص المحاماة ‏والصكوك العقارية عبر “معين”‏

+ = -
677

أضاف ديوان المظالم خدمتي “الاستعلام عن الصكوك العقارية” ‏و “الاستعلام عن رخص المحاماة” عبر منصة معين الإلكترونية ‏لمنسوبيه في الدوائر القضائية.‏

وتأتي هاتان الخدمتان، ضمن تكامل إلكتروني يقدمه برنامج ‏التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسِّر”، للربط بين الجهات ذات ‏العلاقة، تحقيقًا لمفهوم التحول الرقمي فيما يخدم سرعة إنجاز ‏الأعمال، وتطوير جودة الخدمات المقدمة‎.

وتتيح خدمة الاستعلام عن الصكوك العقارية، إمكانية الاطلاع ‏على بيانات الصك العقاري من خلال منصة “مُعين” الإلكترونية ‏لكل من لديه الصلاحية المخصصة بالمنصة، كما تتيح الاطلاع ‏على بيانات العقار، وحدوده، وبيانات المالكين‎. وفق “أخبار 24”.

وتقدم خدمة الاستعلام عن رخص المحاماة، إمكانية الاطلاع على ‏بيانات وحالة الترخيص للمحامين، وتاريخ فاعليته، وتواريخ ‏نهايته وتسجيله، ووسائل التواصل للمحامي، بالإضافة إلى ‏البيانات التعليمية أو الأكاديمية للمحامي‎.

“المظالم” يضيف خدمتي الاستعلام عن رخص المحاماة ‏والصكوك العقارية عبر “معين”‏

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885088713.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.