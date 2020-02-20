للحصول على نوم عميق.. إليك هذه الطرق

يندر أن تجد الأمهات فرصة للنوم بعمق أو لفترات نوم طويلة وذلك بسبب قيامهن بمسؤوليات الأمومة، حيث يتأثر انتظام نوم الأم خلال الليل لأسباب مختلفة، كما يحدث اضطراب النوم عند النساء ايضاً بعد سن اليأس نتيجة التغيرات الهرمونية.
وفيما يلي بعض الطرق التي تساعد على النوم بعمق أثناء الليل:
التعرض للشمس
للحصول على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم كل يوم، يجب الحرص على التعرّض للشمس مباشرة وليس من وراء زجاج لمدة نصف ساعة يومياً على الأقل. وفق “أخبار 24”.
تناول البابونج:
تناول البابونج وشاي الأعشاب يساعد على الاسترخاء، إلى جانب تقليل الكافيين وتناول مشروباته مبكراً.
تعتيم الغرفة:
عند التوجه إلى النوم يجب إغلاق جميع النوافذ وإسدال ستائر الغرفة، واطفاء الإضاءة، لأن ذلك من عوامل الاسترخاء، وتحفيز هرمونات النوم.
عدم الإكثار في العشاء:
الإفراط في تناول وجبة العشاء من الأسباب التي تؤدي لحدوث الأرق وصعوبة النوم.
الرياضة:
زيادة النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية تساعد على توازن الهرمونات، وسهولة الاسترخاء ليلاً.