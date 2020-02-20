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أخبار الخرج > بالصور.. #زراعة_ومياه_الخرج تزوّد الروضة الرابعة بشتلات زراعة وورود متنوعة بحي الأندلس بالخرج
20/02/2020   5:48 م

بالصور.. #زراعة_ومياه_الخرج تزوّد الروضة الرابعة بشتلات زراعة وورود متنوعة بحي الأندلس بالخرج

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‏زوّد ‎#مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة_بالخرج الروضة الرابعة بحي الأندلس بالخرج بشتلات زراعية وورود متنوعة لتحسين وتجميل بيئة العمل، وبدورها شكرت قائدة الروضة الأستاذة سارة الغنام المكتب لمساهمته في تحقيق أهداف الشراكة المجتمعية في المدارس.

بالصور.. #زراعة_ومياه_الخرج تزوّد الروضة الرابعة بشتلات زراعة وورود متنوعة بحي الأندلس بالخرج

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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