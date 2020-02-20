بالصور.. #زراعة_ومياه_الخرج تزوّد الروضة الرابعة بشتلات زراعة وورود متنوعة بحي الأندلس بالخرج

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زوّد #مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة_بالخرج الروضة الرابعة بحي الأندلس بالخرج بشتلات زراعية وورود متنوعة لتحسين وتجميل بيئة العمل، وبدورها شكرت قائدة الروضة الأستاذة سارة الغنام المكتب لمساهمته في تحقيق أهداف الشراكة المجتمعية في المدارس.
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