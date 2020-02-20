النصر يرد على طلب حمد الله الأخير

رد نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، على طلب النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله الذي تقدم به مؤخرًا، وهو الحصول على عطلة بعد نهاية مباراة العين الإماراتي بالجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
ووفقًا لتقارير صحافية، فإن إدارة النصر رفضت تنفيذ طلب حمد الله بإعطائه عطلة؛ وذلك بسبب الاستحقاقات المقبلة والمباريات المهمة التي سيخوضها النصر في الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.
جدير بالذكر أن النصر سيواجه نادي سباهان أصفهان الإيراني بالجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم 3 مارس المقبل، كما سيواجه العالمي فريق الحزم بالجولة الـ19 في الدوري يوم 22 فبراير الجاري، ويستعد النصر لمواجهة الأهلي أيضًا بنصف نهائي كأس الملك يوم 15 مارس المقبل.
وكان حمد الله سجل هدف فوز النصر في شباك العين الإماراتي أمس الثلاثاء، حيث فاز النصر على العين بنتيجة 2/ 1.
وفي وقت سابق، تعرض اللاعب عبدالرزاق حمد الله، نجم النصر، للسخرية من قبل المغردين عبر موقع “تويتر”، وذلك بعد أن عُرضت لقطة له في مباراة النصر والعين الإماراتي بدوري أبطال آسيا وهو يُطالب حكم اللقاء بالعودة لتقنية VAR في إحدى اللعبات رغم عدم وجودها في البطولة. وفق “المواطن”.
وعرضت قناة الإخبارية، عبر حسابها في “تويتر”، فيديو لحمد الله في مباراة العين قائلة: “حمد الله يُطالب بالرجوع لتقنية VAR رغم عدم تواجدها بدوري أبطال آسيا”.
ولاقت اللقطة تغريدات ساخرة من قبل المغردين، حيث قال البعض منهم: إن حمد الله قد يُمثّل على حكم المباراة للحصول على ركلة جزاء، بينما البعض الآخر ذكر بأن حمد الله متعود على فعل هذه الحركات، كما يصنعها في الدوري السعودي.