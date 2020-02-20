دبي تؤجل عملية مادو

أبانت لـ”الرياضية” مصادر خاصة، أن البرتغالي بازيل روبيرو، طبيب فريق النصر الأول لكرة القدم، منح عبد الله مادو، مدافع الفريق، الضوء الأخضر لعودته إلى التدريبات، أمس، بعد تطابق الفحوصات التي خضع لها الأسبوع الماضي في الرياض، مع المركز الطبي المتخصص في الإصابات الرياضية في دبي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النصراويين سلموا المركز الطبي تقريراً مفصلاً عن إصابة اللاعب مدعوماً بالأشعة، ليؤكد المركز وجود احتكاك بسيط في ركبة مادو، مع إمكانية تأجيل عملية تنظيف الركبة إلى الصيف المقبل، شريطة ألا يشعر بآلام شديدة أو تورم في موضع الإصابة خلال التدريبات المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن عبد الله مادو أجرى تدريباً لياقياً أمس دون أن يشعر بآلام في موضع إصابته السابقة التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.