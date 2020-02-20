2.1 مليون ريال مكافأة لـ 4 أندية سعودية

ضمنت الفرق السعودية المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا مبلغ 2.1 مليون ريال (560 ألف دولار) قيمة جوائز الاتحاد الآسيوي من إعانات السفر، ومكافآت الأداء، حيث حقق أندية الهلال حامل اللقب، والتعاون العلامة الكاملة المالية والنقطية، فيما حقق النصر والأهلي مكافأة ناقصة بسبب تعادلهما في الجولة الأولى.
ونجح الهلال، والتعاون في الفوز في المباراتين ما منحهما النقاط كاملة، وتحقيق كامل مبلغ جائزة إعانات السفر، ومكافآت الأداء، والبالغة 160 ألف دولار لكل منهما، فيما فاز النصر والأهلي في مباراة وتعادلا في الأخرى بعد الجولتين الأولى والثانية، وبالتالي أصبح رصيدهما أربع نقاط وكل منهما سينال مبلغ 120 ألف دولار.
ففي الجولة الأولى، فاز الهلال، على شهر خودرو الإيراني 2 / 0، التعاون على الشارقة 1 / 0، وتعادل الأهلي مع الوحدة الإماراتي 1/1، والنصر مع السد القطري 2/2. وفق “الإقتصادية”.
وفي الجولة الثانية، تجاوز الهلال، شباب أهلي دبي 2 / 1، ولحق به الأهلي على حساب استقلال طهران الإيراني 2 / 1، فالنصر أمام العين بالنتيجة ذاتها، وأخيرا التعاون في لقاء الدحيل القطري 2 / 0.
ويمنح الاتحاد القاري مبلغ 60 ألف دولار لكل فريق يلعب مباراة خارج أرضه من بند إعانة السفر، و50 ألف دولار عن كل فوز وعشرة آلاف دولار عن كل تعادل.