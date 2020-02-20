نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مقدم عقد يفصل بين الأهلي وفلادان
20/02/2020   1:48 م

مقدم عقد يفصل بين الأهلي وفلادان

+ = -
1002

تأكيداً لما أشارت إليه مصادر صحفية عن المفاوضات التي جرت بين مسيري القرار في النادي الأهلي والمدرب الصربي فلادان ميلوفيتش، تؤكد المصادر أن إدارة النادي توصلت لاتفاق شبه نهائي مع المدير الفني الصربي فلادان، وذلك لتولي مهمة الإشراف على الفريق الكروي الأول لموسم ونصف، إذ تبقى فقط توفير الدفعات المتفق عليها بين الطرفين وتسليمها للمدرب حتى يتم التوقيع على العقود بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يتم ذلك خلال الساعات القادمة حال توفير الدفعة.

يذكر أن الصربي فلادان سيكون خامس مدرب يقود الفريق الأهلاوي هذا الموسم بعد برانكو وصالح المحمدي وجروس ومازن بهكلي. وفق “عكاظ”.

مقدم عقد يفصل بين الأهلي وفلادان

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885088678.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.