مقدم عقد يفصل بين الأهلي وفلادان

تأكيداً لما أشارت إليه مصادر صحفية عن المفاوضات التي جرت بين مسيري القرار في النادي الأهلي والمدرب الصربي فلادان ميلوفيتش، تؤكد المصادر أن إدارة النادي توصلت لاتفاق شبه نهائي مع المدير الفني الصربي فلادان، وذلك لتولي مهمة الإشراف على الفريق الكروي الأول لموسم ونصف، إذ تبقى فقط توفير الدفعات المتفق عليها بين الطرفين وتسليمها للمدرب حتى يتم التوقيع على العقود بشكل رسمي.
ومن المنتظر أن يتم ذلك خلال الساعات القادمة حال توفير الدفعة.
يذكر أن الصربي فلادان سيكون خامس مدرب يقود الفريق الأهلاوي هذا الموسم بعد برانكو وصالح المحمدي وجروس ومازن بهكلي. وفق “عكاظ”.