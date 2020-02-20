استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز ‏العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل ‏بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية ‏في عدد من الدول‎.

ورحب خادم الحرمين بأعضاء المركز، الذين يعقدون ‏اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مؤكداً أهمية المركز ودوره في ‏ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز ‏قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ومكافحة كل أشكال التطرف ‏والإرهاب‎.

ومن جانبهم عبر أعضاء المركز، عن بالغ شكرهم لخادم الحرمين، وولي عهده على الدعم الذي تقدمه المملكة للمركز مع ‏الدول الأعضاء الآخرين، وجهود المملكة الرامية لترسيخ قيم ‏التسامح والتعايش وبناء السلام العالمي‎.

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تعبيرية

وفق “أخبار 24”.