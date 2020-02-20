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أخبار محلية > “العمل” تلتقي عدداً من أصحاب المنشآت ورواد الأعمال لمناقشة تحسين بيئة العمل وجذب ‏الكفاءات
20/02/2020   1:44 م

“العمل” تلتقي عدداً من أصحاب المنشآت ورواد الأعمال لمناقشة تحسين بيئة العمل وجذب ‏الكفاءات

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نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من ‏أصحاب المنشآت من رجال ورواد أعمال القطاع الخاص، بمركز ‏الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، “اللقاء الحواري مع القطاع ‏الخاص لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات”. ‏

ويهدف اللقاء إلى مناقشة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب ‏العمل وسبل تطويرها، واستطلاع مرئيات المشاركين حيال ‏التوجهات المستقبلية، بما يحقق تهيئة بيئة عمل جاذبة للمواطنين ‏وجذب الكفاءات لسوق العمل بما يخدم اقتصاد المملكة.‏

واستعرض اللقاء ما تم إنجازه من مبادرات لحماية حقوق ‏العاملين من خلال تطبيق برنامج توثيق العقود الذي يستهدف ‏توثيق جميع عقود العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني مع ‏نهاية عام 2020، بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة.‏ وفق “أخبار 24”.

“العمل” تلتقي عدداً من أصحاب المنشآت ورواد الأعمال لمناقشة تحسين بيئة العمل وجذب ‏الكفاءات

أخبار محلية
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