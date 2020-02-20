“العمل” تلتقي عدداً من أصحاب المنشآت ورواد الأعمال لمناقشة تحسين بيئة العمل وجذب ‏الكفاءات

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من أصحاب المنشآت من رجال ورواد أعمال القطاع الخاص، بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، “اللقاء الحواري مع القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات”.
ويهدف اللقاء إلى مناقشة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وسبل تطويرها، واستطلاع مرئيات المشاركين حيال التوجهات المستقبلية، بما يحقق تهيئة بيئة عمل جاذبة للمواطنين وجذب الكفاءات لسوق العمل بما يخدم اقتصاد المملكة.
واستعرض اللقاء ما تم إنجازه من مبادرات لحماية حقوق العاملين من خلال تطبيق برنامج توثيق العقود الذي يستهدف توثيق جميع عقود العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني مع نهاية عام 2020، بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة. وفق “أخبار 24”.