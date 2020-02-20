استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
ونقل بومبيو لخادم الحرمين، تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.
وحضر الاستقبال، سفيرة المملكة لدى واشنطن الأمير ريما بنت بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.
فيما حضر من الجانب الأمريكي، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورغان أورتيغاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونغ.
وفق “أخبار 24”.