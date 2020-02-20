اختفاء مواطن مسن في ظروف غامضة من داخل مستشفى بالطائف

اختفى مواطن خمسيني من داخل مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، بعد إجرائه فحوصات طبية؛ حيث كان يشتكي من كحة والتهاب في صدره.
وكان المواطن ويدعى “عبدالله الفهمي” البالغ من العمر 55 عاماً، وفقاً لصحيفة “سبق”، راجع المستشفى في وقت متأخر من الليل أول أمس، وتم إدخاله للطوارئ قبل أن يختفي في ظروف غامضة.
وبحسب المصدر فإن الطبيب كان قد أبلغ مرافقيه بأن هناك اشتباهاً باحتمالية إصابته بفيروس كورونا وسيتم عزله لحين ظهور نتائج الفحوصات.
وبعد إجراء الفحص والتحليل والأشعة للمريض أثبتت النتائج أنه سليم وغير مصاب بالفيروس، وأكد الطبيب لمرفقيه الذين كانوا ينتظرون نتائج الفحوصات، أن الأمر مجرد التهابات عادية بسبب البرد.
ولما بحث المرافقون عن المريض والذي يعاني اعتلالات نفسية أيضاً، بداخل قسم الطوارئ لم يجدوه، فسألوا الأطباء والذين أكدوا بأنهم سلموه وصفة الدواء ووجهوه نحو الصيدلية، إلا أنه اختفى بداخل المجمع وتم إبلاغ الجهات الأمنية بفقد أثره.
وبدأت الجهات الأمنية تبحث عنه، فيما أشارت المعلومات إلى أن المريض أسمر البشرة، ويرتدي ثوباً بني اللون وشماغاً، وجاكيت أسود، وناشد ذووه التعاون معهم في البحث عنه والتواصل على الرقم: (٠٥٣٧٨٧٥٧٣١) في حال العثور عليه.