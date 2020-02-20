واقعة مؤلمة بجازان.. أربعيني يعتدي على زوجته ضربـاً وحـرقاً بالبنزين

شهدت إحدى قرى محافظة جازان واقعة مؤلمة، بعد أن قام مواطن يبلغ من العمر 40 عاماً بالاعتداء على زوجته ضربـاً قبل أن يسكب البنزين عليها ويشعل النـار فيها.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن الزوجة التي تبلغ من العمر 30 عاماً قد تعرضت لإصابـات بليغة نُقلت على إثرها للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي بالمنطقة، بعد أن اعتدى عليها الزوج الذي كان في حالة غير طبيعية؛ نتيجة تناوله المسكر.
وأوضح المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج، أن الحـريق أصـاب جسد الزوجة بنسبة 50 %، ولا تزال تحت التنفس الصناعي ووضعها الصحي مستقر، لافتاً إلى أنها ستخضع لجراحـة تجميلية لإزالة آثار الحـريق.