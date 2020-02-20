نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طليقها ادعى بأنها تزوجت.. حكم محكمة بجدة يرد حضانة الأبناء لوالدتهم
20/02/2020   8:35 ص

طليقها ادعى بأنها تزوجت.. حكم محكمة بجدة يرد حضانة الأبناء لوالدتهم

+ = -
1873

قررت محكمة الأحوال الشخصية بجدة التراجع عن الحكم السابق الذي صدر قبل عامين لصالح الأب بالحضانة لأربعة أطفال وحبس الأم وسحب الحضانة منها، بعد أن ثبُت لديها بشهادة الشهود أن الأم غير متزوجة.

وأوضحت المحكمة وفقاً لـ”عكاظ”، أنها قامت بتخيير اثنين من الأبناء الذكور بين البقاء مع والدهما أو والدتهما فقررا البقاء مع والدتهما، مبينةً أن دعوى الأب بأن الأم متزوجة كيدية.

ومنحت المحكمة الأم الحاضنة الحق في إنهاء جميع الإجراءات التي تخص المحضون ومراجعة الأحوال المدنية والجوازات وإدارات التعليم والمدارس وجميع الدوائر الحكومية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، كما منحتها الحق في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً بحبس الأم تنفيذياً في حال عدم تسليمها الأبناء لوالدهم؛ وذلك بعد أن قدم الأب ما يُثبت أن والدة أطفاله قد تزوجت بعد أن طلقها، إلا أن محامية الزوجة قدمت التماساً للمحكمة وطلبت إعادة النظر في القضية، بعد أن أرفقت إقراراً من الأم بأنها غير متزوجة إضافة إلى شهادة الشهود، وبناءً عليه صدر الحكم لصالح الأم.

طليقها ادعى بأنها تزوجت.. حكم محكمة بجدة يرد حضانة الأبناء لوالدتهم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885088634.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.