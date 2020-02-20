طليقها ادعى بأنها تزوجت.. حكم محكمة بجدة يرد حضانة الأبناء لوالدتهم

قررت محكمة الأحوال الشخصية بجدة التراجع عن الحكم السابق الذي صدر قبل عامين لصالح الأب بالحضانة لأربعة أطفال وحبس الأم وسحب الحضانة منها، بعد أن ثبُت لديها بشهادة الشهود أن الأم غير متزوجة.
وأوضحت المحكمة وفقاً لـ”عكاظ”، أنها قامت بتخيير اثنين من الأبناء الذكور بين البقاء مع والدهما أو والدتهما فقررا البقاء مع والدتهما، مبينةً أن دعوى الأب بأن الأم متزوجة كيدية.
ومنحت المحكمة الأم الحاضنة الحق في إنهاء جميع الإجراءات التي تخص المحضون ومراجعة الأحوال المدنية والجوازات وإدارات التعليم والمدارس وجميع الدوائر الحكومية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، كما منحتها الحق في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً بحبس الأم تنفيذياً في حال عدم تسليمها الأبناء لوالدهم؛ وذلك بعد أن قدم الأب ما يُثبت أن والدة أطفاله قد تزوجت بعد أن طلقها، إلا أن محامية الزوجة قدمت التماساً للمحكمة وطلبت إعادة النظر في القضية، بعد أن أرفقت إقراراً من الأم بأنها غير متزوجة إضافة إلى شهادة الشهود، وبناءً عليه صدر الحكم لصالح الأم.