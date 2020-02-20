مكالمتان لسيدة من الرياض مع سمساري “تأجير أرحام”.. أحدهما يطلب 75 ألف دولار

عرض برنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، مكالمتين هاتفيتين جمعتا بين سيدة وسمساري لتأجير الأرحام؛ للاتفاق على إجراء العملية لها.
وطلب السمسار من السيدة التي ادّعت في المكالمة معه بأنها من الرياض واسمها “نورة”، تحويل مبلغ لحسابه يصل إلى 75 ألف دولار على ثلاث دفعات قبل وبعد العملية.
وزعم السمسار خلال المكالمة، أنه كان وسيطاً في إجراء بعض السعوديات عمليات من هذا النوع.
فيما تحدثت سمسارة تأجير أرحام في مكالمة أخرى مع السيدة “نورة”، عن رغبة بعض الأسر السعودية في إجراء العملية. وفق “أخبار 24”.
وقالت إن إحدى الأسر ذهبت إلى مصر واتفقت مع مؤجرة لاستئجار رحمها، لكنهم لم يجدوا الطبيب الذي يجري العملية ورفضت السيدة المؤجرة السفر معهم إلى خارج مصر، لتفشل المحاولة في النهاية.
#معالي_المواطن يكشف تسجيل صوتي مسجل لأحد سماسرة تأجير الأرحام يظهره يطلب 75 ألف دولار لتنفيذ العملية#معالي_المواطن_تأجير_الأرحام#mbc1 pic.twitter.com/ycUZagY2a2
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) February 19, 2020
تسجيل صوتي آخر يكشفه معالي المواطن لسمسارة تعمل في تأجير الأرحام #معالي_المواطن_تأجير_الأرحام#معالي_الموطن#mbc1 pic.twitter.com/ArD6VQiwmv
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) February 19, 2020
ماهو المقصود بـ تأجير الأرحام ولماذا بعض النساء يلجأن إليه؟#معالي_المواطن_تأجير_الأرحام#معالي_الموطن#mbc1@Ma3alialMowaten pic.twitter.com/48bmCRQTdl
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) February 19, 2020