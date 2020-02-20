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أخبار محلية > شاهد.. زيارة أمير الحدود الشمالية لسجن طريف وحديثه مع المساجين
20/02/2020   8:33 ص

شاهد.. زيارة أمير الحدود الشمالية لسجن طريف وحديثه مع المساجين

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أجرى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، زيارة تفقدية أول أمس (الثلاثاء) لسجن طريف، في إطار جولة تفقدية لمختلف القطاعات والإدارات الأمنية.

واطلع الأمير فيصل على المرافق الخاصة بالسجن، كما التقى ببعض النزلاء في غرفهم وسأل عن أحوالهم واحتياجاتهم، متمنياً أن تكون محكوميتهم التي يقضونها عظة وعبرة ووقفة مع النفس.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “الوطن”، حديث أمير المنطقة مع اثنين من نزلاء السجن، حيث أكد لهما أن ما كان في السابق، في السابق ونحن أبناء اليوم، وأن المملكة دولة عدل وفيها حق للجميع، قبل أن يتسلم ورقة من أحد المساجين.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. زيارة أمير الحدود الشمالية لسجن طريف وحديثه مع المساجين

أخبار محلية
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