بالفيديو.. طبيب يوضح خطورة أدوية التخسيس ومتى يلجأ المصاب بالسمنة إلى العمليات الجراحية

أكد استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي، أن كتلة الجسم هي المعيار الرئيسي لإجراء العملية الجراحية لمريض السمنة، مبيناً أن التدخل الجراحي يكون قطعياً إذا كانت كتلة المريض أكثر من 40.
وأوضح العنزي خلال لقائه ببرنامج “تم” على قناة “SBC”، أن خطورة أدوية التخسيس تكمن في مزجها بمحتويات كيميائية غير معروفة المصدر وهنا تعود بالضرر على هرمونات الجسم والمعدة والنفسية للمريض.
وأضاف أنه يجب على هيئة الغذاء والدواء أن تقوم بمراقبة مَن يسوّقون أدوية التخسيس في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الأدوية المصرّح بها من الهيئة خضعت للدراسات والأبحاث التي تؤكد خلوَّها من الأضرار الجانبية. وفق “أخبار 24”.
من جهتها قالت أخصائية التغذية الإكلينيكية الدكتورة زينب الغامدي، إن مصاب السمنة الذي اكتسب وزنه في سنوات لن يذهب خلال شهر أو أسبوعين، مبينةً أن الكثير من المصابين يُفضّلون اللجوء إلى الأدوية غير المصرح بها وتجار وهْم التخسيس عبر مواقع التوصل الاجتماعي.
#تم | متى يلجأ المصاب بالسمنة إلى العمليات الجراحية لإنقاص الوزن؟
مع د. نايف العنزي. #السمنة_وتجار_وهم_التخسيس pic.twitter.com/yJ88wKMHNl
— برنامج تم (@TammTalkShow) February 19, 2020
#تم | د. نايف العنزي: تكمن خطورة أدوية التخسيس في مزجها بمحتويات كيميائية غير معروفة المصدر تعود بالضرر على هرمونات الجسم.#السمنة_وتجار_وهم_التخسيس pic.twitter.com/4pSW5XZzCv
— برنامج تم (@TammTalkShow) February 19, 2020
#تم | د. نايف العنزي: يجب على هيئة الغذاء والدواء أن تقوم بمراقبة من يسوقون أدوية التخسيس في مواقع التواصل الاجتماعي.#السمنة_وتجار_وهم_التخسيس pic.twitter.com/DmYDxIIlLf
— برنامج تم (@TammTalkShow) February 19, 2020
#تم | د. زينب الغامدي: لابد أن يعي المصاب بالسمنة أن ما أتى خلال سنوات لن يذهب خلال شهر أو أسبوعين.#السمنة_وتجار_وهم_التخسيس pic.twitter.com/qgPfqtJssK
— برنامج تم (@TammTalkShow) February 19, 2020