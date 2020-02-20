بالفيديو.. أسرة “القرادي” ترفض التنازل عن مقاضاة “خاطفة الدمام”.. ووالدته تتحدث عن شعورها

رفضت أسرة الشاب نايف القرادي الذي كان مُختطفاً ضمن 3 أطفال منذ أكثر من 20 سنة، التنازل عن مقاضاة الخاطفة.
وقال عم الشاب ويدعى يحيى القرادي، إن والده عانى نفسياً ومرضياً طيلة هذه السنوات ما تسبب في وفاته، مشيراً إلى أن الأسرة لن تتنازل عن تلك السيدة وستقوم بمقاضاتها.
ونوه خلال لقاء على قناة “mbc”، إلى أن الأسرة ستقوم بتغيير الهوية الوطنية للشاب نايف وستعيده لاسم أبيه الحقيقي.
فيما قالت والدة نايف في أول تعليق على تطابق تحليل “DNA” الخاص بها مع نجلها في مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”: “الله يا رب العالمين، ماني مصدقة، فرحة فرحة ما شفتها بعمري كله”. وفق “أخبار 24”.
وكان قد ظهر الشاب نايف القرادي في مقطع فيديو متداول، دافع فيه عن الخاطفة، مؤكداً أنها كانت تطعمه أفضل الأطعمة ولم تبخل علیه بشيء وكانت تفضّله على نفسھا.
فيديو | أول تعليق من والدة المخطوف في #الدمام منذ 27 عاما #نايف_القرادي#الإخبارية pic.twitter.com/4UBYR8dEay
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2020
ضحية خطف ثالثة في #الشرقية يلتقي أسرته بعد فراق ٢٧ عاما ، و أسرة نايف ابن #محمد_القرادي ترفض التنازل عن المتهمة و تطلب أقصى العقوبات. عوض الفياض نقل لنا مشاعر هذه الأسرة مباشرة من #الدمام #نشرة_التاسعة#MBC1@Awad_alfayadh pic.twitter.com/KQ33gH94Zi
— MBC أخبار (@MBC24News) February 19, 2020