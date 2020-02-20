في قضية “خاطفة الدمام”.. شرطة الشرقية تصدر بياناً بشأن نتائج فحوصات الطفل الثالث

أصدرت شرطة منطقة الشرقية بياناً بشأن نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبناء المواطنة المتهمة باختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف، مؤكدةً أن النتائج أسفرت عن ارتباطها بحـادثة الاختطاف.
وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن حـادثة اختطاف الطفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بالقطيف حدثت بتاريخ 14 / 1 /1414هـ، وأن المتهمة أضافته لسجل الأسرة بعلم الزوج الذي تم نسبة الطفل إليه، مؤكداً أنه جرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأشار المتحدث إلى أن البيان هذا يأتي إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 17 من الشهر الجاري عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام؛ الأول بتاريخ24 /4 /1417هـ، والثاني بتاريخ 8 /4 /1420هـ. وفق “أخبار 24”.