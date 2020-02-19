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أخبار الخرج > محافظ الخرج يلتقي مدير مستشفى الولادة والأطفال
19/02/2020   7:05 م

محافظ الخرج يلتقي مدير مستشفى الولادة والأطفال

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استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/٦/٢٥هـ مدير مستشفى الولادة والاطفال بمحافظة الخرج أ/ عايض بن حمود العصيمي بمناسبة صدور قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بتكليفه مديراً لمستشفى القويعية العام.

وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ به ، وعبر عن شكره وتقديره للعصيمي على جهوده التطويرية التي بذلها أثناء فترة عمله مديراً في مستشفى الولادة ولأطفال بالمحافظة، متمنياً له التوفيق والسداد . وفي نهاية القاء قدم العصيمي شكره وتقديره لمحافظ الخرج على توجيهاته التي تخدم المصلحة العامة .

محافظ الخرج يلتقي مدير مستشفى الولادة والأطفال

أخبار الخرج
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