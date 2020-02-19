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أخبار محلية > “العمل ” تبدأ إصدار وثائق العمل الحر.. وهذه أهدافها
19/02/2020   7:04 م

“العمل ” تبدأ إصدار وثائق العمل الحر.. وهذه أهدافها

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، البدء في إصدار وثائق العمل الحر لفئة التنمية الريفية، من خلال إجراءات سريعة وميسرة.

وأوضحت الوزارة أن مبادرة العمل الحر، تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل في المملكة، للمساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات.

وتتميز هذه المبادرة بسهولة إصدارها وحلول دفع رقمية لحاملها وفتح حساب بنكي مرتبط بالمهنة بالإضافة للحصول على تخفيضات وباقات خاصة لحاملي وثيقة. وفق “أخبار 24”.

ويمكن التعرف على طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر، وتقديم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية للبوابة على الرابط.

“العمل ” تبدأ إصدار وثائق العمل الحر.. وهذه أهدافها

أخبار محلية
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