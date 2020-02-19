بعد أزمة شعار STC .. متحدث “الملكية الفكرية”يكشف مراحل تسجيل العلامة التجارية

تحدّث الناطق الرسمي باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد الحسن، اليوم الأربعاء، عن معايير حفظ العلامات التجارية بالمملكة، وذلك في ضوء رفع شركة CTS الأمريكية قضية بحق شركة الاتصالات السعودية بدعوى نسخها علامتها التجارية.
وفي مداخلة هاتفية له مع قناة “الإخبارية”، لفت الحسن إلى وجود عدة مراحل للحصول على علامة تجارية مسجلة محلياً وإقليمياً ودولياً، تبدأ بإيداع العلامة التجارية وخضوعها للفحص الأولي.
وتابع: وبعد قبول العلامة التجارية تأتي مرحلة النشر، التي تستمر لمدة 60 يوماً يحق فيها لأي جهة الاعتراض، فإذا انقضت تلك المدة دون ظهور اعتراضات يتم منح المودع شهادة تسجيل لعلامته التجارية.وفق “أخبار 24”.
وأشار الحسن إلى أن الهيئة تتعاون مع عدة جهات للحد من تقليد العلامات التجارية، وعلى رأسها وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للغذاء والدواء والجمارك السعودية والأمن العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “الاتصالات السعودية” أصدرت بياناً للرد على دعوى الشركة الأمريكية، قالت فيه إن الغرض الأساسي لتلك الادعاءات هو الابتزاز لتحقيق مكاسب مالية، مؤكدةً ثقتها في سلامة موقفها القانوني.
فيديو | ماذا قالت هيئة الملكية الفكرية عن حقوق شعار STC والشركة الأمريكية؟#الإخبارية pic.twitter.com/Dze6eE5c87
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2020