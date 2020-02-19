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أخبار محلية > “البيئة” تدعو ملاك الخيل لعدم التنقل بها في الرياض بداية من 26 فبراير وحتى 3 مارس
19/02/2020   7:00 م

“البيئة” تدعو ملاك الخيل لعدم التنقل بها في الرياض بداية من 26 فبراير وحتى 3 مارس

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طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الخيل بعدم التنقل بخيولهم من الإسطبلات وإليها بالرياض، وذلك اعتباراً من يوم 26 فبراير إلى 3 مارس.

وأوضحت أن سبب ذلك يعود لقرب انطلاق البطولة العالمية للفروسية “كأس السعودية ” لسباق الخيل والتي تستضيفها المملكة في 29 فبراير الجاري.

وأهابت الوزارة بجميع الملاك بالالتزام والتعاون والتكاتف لإنجاح هذا السباق العالمي الأغلى من نوعه، والذي يقام لأول مرة في المملكة على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، محذرة من عواقب مخالفة تلك التعليمات؛ الأمر الذي يعرض المخالفين للعقوبة وفق ما نصت عليه أحكام نظام الثروة الحيوانية. وفق “أخبار 24”.

“البيئة” تدعو ملاك الخيل لعدم التنقل بها في الرياض بداية من 26 فبراير وحتى 3 مارس

أخبار محلية
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