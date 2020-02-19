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أخبار محلية > “الأرصاد”: زيادة فرصة هطول الأمطار مساء اليوم على الرياض والشرقية والقصيم
19/02/2020   6:59 م

“الأرصاد”: زيادة فرصة هطول الأمطار مساء اليوم على الرياض والشرقية والقصيم

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة زيادة فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مساء اليوم (الأربعاء)، على بعض المناطق.

وأضافت أن الحالة تتضمن كذلك تيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية (حفر الباطن)، ومنطقة القصيم، والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.

جاء ذلك في تحديث للأرصاد حول أخر المستجدات للحالة المطرية التي نبهت لها في وقت سابق.

وكانت الهيئة قد نبهت الإثنين إلى هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة تستمر حتي الخميس، وذلك على مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والشرقية، إضافةً إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم المناطق. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: زيادة فرصة هطول الأمطار مساء اليوم على الرياض والشرقية والقصيم

أخبار محلية
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