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أخبار محلية > بالفيديو.. خبير فلك: أجواء المملكة تدخل أيام “العقرب الثانية”.. وهذه سماتها
19/02/2020   6:58 م

بالفيديو.. خبير فلك: أجواء المملكة تدخل أيام “العقرب الثانية”.. وهذه سماتها

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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن اليوم (الأربعاء) هو أول أيام العقرب الثانية (الدم)، والتي يتم فيها الشعور بالدفء الحار خلال الظهيرة، فيما تهدأ البرودة الشديدة ليلاً.

وأوضح الزعاق خلال مقطع مصور عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنه خلال أيام العقرب الثانية تطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة.

ولفت إلى أن فترات “العقارب” ثلاثة، الأولى تشهد بردا بالليل والنهار، فيما تتسم الفترة الثانية بالاعتدال نهارا والبرد ليلا، بينما أيام العقارب الثالثة تشهد اعتدالا في فترتي الليل والنهار، محذرا من أن الفترات الثلاث لا تخلو من لسعات برد مباغتة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. خبير فلك: أجواء المملكة تدخل أيام “العقرب الثانية”.. وهذه سماتها

أخبار محلية
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