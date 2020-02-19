أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة الأسياح بمقاول متعهد بنقل الدواجن، لإقدامه على إلقاء دواجن نافقة شرق المخطط السكني بمركز الخصيبة.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المتعهد التابع لإحدى شركات الدواجن بالمنطقة، بالقيام برمي 4 سيارات (ترلا) مليئة بالدواجن النافقة في غير المكان المخصص لها، وعلى بعد نحو 700 متر من المخطط السكني في الجهة الشرقية؛ الأمر الذي أغضب الأهالي.
وباشرت الجهات المختصة الواقعة على الفور، وتمكنت من القبض على المتعهد وإلزامه بإزالة الدواجن النافقة من الموقع، وتطبيق النظام واللوائح بحقه، لافتة وفقا لـ”الوطن”، إلى أنه سيتم تعقيم الموقع عن طريق فرع وزارة الزراعة بالمنطقة.