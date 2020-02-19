“لا تعضلها”.. مبادرة جديدة تفاعل معها محامون وتكفلوا بالترافع مجاناً عن المعضولات

تفاعل محامون ومحاميات من مختلف مدن المملكة مع مبادرة إنسانية جديدة باسم “لا تعضلها”، تهدف لتقديم المساعدة القانونية لضحايا العضل من النساء.
وأعلن عدد من المحامين والمحاميات عبر هاشتاق “لا تعضلها” على موقع “تويتر” تبرعهم بتقديم العون القانوني والاستشارات للمعضولات والترافع عن عدد من الحالات أمام المحاكم.
وكان المحامي عبدالرحمن اللاحم قد نشر مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” أعلن خلاله إطلاق المبادرة دعماً للحراك القائم حاليا للتصدي لهذه القضية من قبل وزارة العدل والمؤسسات القضائية، ومن المجتمع. وفق “أخبار 24”.
وقال إن أعظم جريمة يمكن أن ترتكب بحق المرأة هي أن تحرم من الزواج وتكوين أسرة وإنجاب أطفال، مبيناً أن دورهم كمحامين دفعهم لإطلاق هذه المبادرة لمساعدة المعضولات.